Euro 2021, risultati e classifica del Girone B: Danimarca ko, ma Eriksen sta meglio. Il Belgio passeggia sulla Russia

12 Giugno 2021 23:02

Concluso il primo turno del Girone B: Danimarca ko contro la Finlandia, ma per Eriksen il peggio sembra passato. Il Belgio travolge la Russia

Dopo la gioia dell’esordio vincente dell’Italia nella giornata di ieri, Girone A completato dal pari fra Galles e Svizzera quest’oggi, nel tardo pomeriggio il Girone B porta con sè tutt’altro tipo di emozioni. Grande la paura per il malore occorso a Christian Eriksen sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia, sfida conclusasi poi con il successo dei finlandesi per 0-1. Risultato che passa in secondo piano rispetto alle condizioni di Eriksen: il trequartista dell’Inter ha ricevuto un massaggio cardiaco ed è stato portato in ospedale, attualmente è vigile e in condizioni stabili.

Nella seconda sfida del girone il Belgio si è dimostrato subito una squadra solida. Lukaku, tanto con l’Inter quanto in nazionale, si è confermato una macchina da gol ed ha subito firmato la prima doppietta della competizione portandosi in cima alla classifica marcatori. Di Meunier la rete del 3-0 che ha steso la Russia. Il Belgio, prima big a scendere in campo dopo gli azzurri, ha lanciato subito un segnale importante.

Risultati Girone B

Danimarca-Finlandia 0-1 (60′ Pohjanpalo)

Belgio-Russia 3-0 (10′, 88′ Lukaku; 34′ Meunier)

Classifica Gruppo B

Belgio 3 Finlandia 3 Danimarca 0 Russia 0

Classifica marcatori Euro 2021