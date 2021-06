Euro 2021, risultati e classifica del Girone E: manita Spagna, ma la Svezia passa prima nonostante Lewandowski!

23 Giugno 2021 19:58

La Svezia batte nel recupero la Polonia di un indomito Lewandowski e si prende il primo posto nel Girone E: seconda la Spagna nonostante i 5 gol rifilati alla Slovacchia

Anche il penultimo girone di Euro 2021 è passato agli archivi. Il gruppo E è stato uno dei più incerti di tutto il torneo, con tutte e 4 le squadre ancora in corsa per il passaggio agli ottavi. Il primo posto è andato alla Svezia che, al netto di un calcio tutt’altro che propositivo, ha ribaltato i pronostici della vigilia ottenendo 7 punti. Fondamentale il successo nel terzo turno contro la Polonia di Lewandowski (autore di 2 gol), sconfitta solo nel recupero per 3-2. Secondo posto per la Spagna che sembra essersi svegliata. Il rigore fallito da Morata sembrava il preludio di un’altra giornata da incubo per la Roja, ma un pazzesco autogol del portiere della Slovacchia ha dato il via ad una vera e propria festa di gol: ben 5 messi a segno dagli spagnoli che danno un colpo di spugna alle critiche dei giorni scorsi.

Risultati Girone E

Slovacchia-Spagna 0-5 (30’ aut. Dubravka; 45’+3 Laporte; 56’ Sarabia; 67’ Ferran Torres; 71’ aut. Kucka)

Svezia-Polonia 3-2 (2’, 59’ Forsberg; 61’, 84′ Lewandowski; 94′ Claesson)

Classifica Girone E