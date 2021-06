Euro 2021, lo spettacolo di uno stadio pieno! Ecco perchè la Ferenc Puskas Arena può ospitare 66.000 tifosi [GALLERY]

15 Giugno 2021 19:50

La Ferenc Puskas Arena è l’unico stadio di Euro 2021 a poter ospitare il 100% dei tifosi in base alla sua capienza: uno colpo d’occhio al quale non eravamo più abituati

La bellezza di un ritorno alla normalità. Un colpo d’occhio al quale non eravamo più abituati, lo spettacolo di uno stadio pieno! La Ferenc Puskas Arena di Budapest, lo stadio più importante dell’Ungheria, dedicato ad una leggenda del calcio mondiale, è l’unico stadio di Euro 2021 ad aver ottenuto il permesso per far entrare tutti i tifosi possibili in base alla propria capienza. Le altre nazioni hanno, secondo quanto stabilito dalle regole UEFA, per ingressi contingentati in percentuali della capienza massima che vanno dal 25% al 50%, l’Ungheria ha invece scelto la capienza massima. Del resto, una volta venuti a conoscenza delle avversarie del girone (Francia, Germania e Portogallo), gli ungheresi hanno puntato ad avere tutto l’aiuto possibile da parte del pubblico. Nella gara inaugurale contro il Portogallo sono stati 60.000 i tifosi ungheresi sugli spalti, 6000 quelli portoghesi.