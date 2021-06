Euro 2021, Locatelli ‘imita’ Cristiano Ronaldo: acqua al posto della Coca-Cola, sorrisi in conferenza stampa [VIDEO]

17 Giugno 2021 12:20

Euro 2021, Locatelli ‘imita’ simpaticamente Cristiano Ronaldo in conferenza stampa: il centrocampista azzurro mette l’acqua al posto della Coca-Cola

Spostare i prodotti degli sponsor in conferenza stampa sta diventando quasi una moda. Il primo è stato, come sempre Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Portogallo, sempre attento allo stile di vita salutare, ha preferito spostare le bottiglie di Coca-Cola presenti sul tavolo della conferenza, sostituendole con l’acqua. Discorso simile per Pogba che, da musulmano, appena ha visto una bottiglia di birra (in realtà analcolica), ha deciso di toglierla dal tavolo. Anche Locatelli, man of the match di Italia-Svizzera con 2 gol segnati, ha deciso di scherzarci su: il centrocampista dell’Italia, ha subito spostato le bottiglie di Coca-Cola mettendo davanti a sè una bottiglia d’acqua.