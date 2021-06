Euro 2021, l’Italia prende posizione sul tema Black Lives Matter: i giocatori non si inginocchieranno

25 Giugno 2021 10:49

L’Italia ha preso la propria posizione sulla questione Black Lives Matter: i calciatori azzurri non si inginocchieranno nella sfida contro l’Austria

Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Galles, i calciatori dell’Italia si sono trovati impreparati davanti agli avversari. No, nessuna novità tattica dei britannici che sono stati dominati anche dalle riserve azzurra: a sorprendere i calciatori italiani è stata la scelta di inginocchiarsi degli avversari. Le nazionali di retaggio britannico (Inghilterra, Scozia e Galles) hanno scelto di inginocchiarsi prima di ogni gara, mostrando il proprio sostegno al movimento ‘Black Lives Matter‘ che difende i diritti degli afroamericani. Iniziativa che anche la Premier League e i calciatori delle squadre del massimo campionato inglese sposano a pieno.

L’Italia, non avendo mai preso una posizione ufficiale, si è trovata un po’ spiazzata: qualcuno si è inginocchiato, qualcuno è rimasto in piedi. Non è successo solo agli azzurri: alcune squadre hanno deciso di inginocchiarsi, altre di farlo solo in risposta a chi si inginocchiava, qualcuno si limita ad applaudire, altri invece preferiscono restare in piedi. L’Italia rientrerà in quest’ultima categoria. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, gli azzurri non si inginocchieranno nella sfida contro l’Austria agli ottavi di finale di Euro 2021.