Euro 2021, che gaffe per la Croazia! Contro la Spagna lo stemma sulla maglia è dell’epoca nazista

30 Giugno 2021 16:40

La Croazia gioca l’ottavo di finale contro la Spagna con un simbolo particolare: lo stemma nazionale è quello dello Stato Indipendente del 1941, istituito in epoca nazista

All’epoca dei social anche i più piccoli dettagli non passano inosservati agli occhi attenti degli utenti di tutto il mondo. C’è chi, guardando la partita degli ottavi di finale di Euro 2021 tra Croazia e Spagna, si è accorto di un piccolo ma clamoroso dettaglio presente sulle maglie dei croati. La nazionale di Dalic è scesa in campo con un particolare stemma commemorativo sul petto, raffigurante le bandiere delle due squadre e la data della sfida. A ben guardare però, lo stemma della Croazia non è lo stesso di quello che si trova anche sul petto della divisa.

La differenza sta nei due quadratini in alto, colorati in maniera differente e appartenenti a due momenti storici particolari. Il simbolo attuale, quello con i quadratini rossi, si riferisce al vessillo della Croazia, nata nel giugno 1991 come repubblica dalla disgregazione dell’ex Jugoslavia; quello con i quadratini bianchi è invece il simbolo dello Stato Indipendente di Croazia, stato-fantoccio manovrato dalla Germania Nazista e dall’Italia Fascista, istituito nel giugno 1941 in piena Seconda Guerra Mondiale. Formalmente una monarchia costituzionale, quella Croazia era in realtà una dittatura sanguinaria guidata dal movimento di ultradestra Ustascia che faceva capo ad Ante Pavelic. Lo stato venne sciolto nel 1945, con la fine della Guerra.