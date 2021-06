Euro 2021, perchè la macchinina ha portato il pallone in Turchia-Italia? La trovata firmata Wolksvagen [GALLERY e VIDEO]

12 Giugno 2021 11:46

Una macchinina telecomandata ha consegnato il pallone all’arbitro durante Turchia-Italia: un simpatico siparietto che ha attirato l’attenzione dei social

L’inaugurazione di Euro 2021 è stata uno spettacolo. La cerimonia ha catturato gli occhi di tutti, splendida la performance di Bocelli, emozionante l’Inno di Mameli prima della gara. Le due squadre disposte in campo, tutto pronto, manca solo… il pallone. In effetti, l’oggetto più importante della partita non era fra le mani dell’arbitro, nè tra i piedi di alcun giocatore. Con grande sorpresa, spunta una macchinina telecomandata con a bordo la sfera: l’auto sfreccia sul terreno di gioco, arriva fino ai piedi dell’arbitro e consegna il pallone, poi sgomma e va via. Una trovata simpatica, per altro già vista in passato, che ha fatto scatenare l’ironia dei social: c’è chi l’ha definita l’auto del ‘piccolo’ Insigne. In realtà la macchinina, come si è visto dagli adesivi sulla carrozzeria, appartiene alla Wolksvagen, Official Mobility Partner di Euro 2021. La compagnia tedesca non solo ha offerto la propria ID.3 (appositamente modificata con una teca di vetro) per portare il trofeo in giro per l’Europa, ma ha anche messo a disposizione una flotta di auto per staff, funzionari e dirigenti UEFA. A causa delle ristrettezze dovute alla pandemia di Covid, non potendo vedere i bambini insieme ai giocatori ad inizio gara, la macchinina è stato un particolare intermezzo che avrà fatto sorridere grandi e piccini.