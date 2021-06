Euro 2021, Covid e passaporti. La disavventura di due tifosi del Galles: “bloccati come criminali ad Amsterdam”

25 Giugno 2021 17:14

Due tifosi del Galles bloccati ad Amsterdam a causa di una particolare norma anti-Covid: ai due è stato negato l’accesso in Olanda per la gara degli ottavi di finale contro la Danimarca

Come se non bastasse il Covid a rendere complicate le trasferte per seguire la propria nazionale nell’Europeo itinerante, ci si mette di mezzo anche la difficoltà nell’interpretazione di alcune norme utili a contenere la pandemia. Due tifosi del Galles sono stati sfortunati protagonisti di una vera e propria disavventura. Recatisi in Olanda per assistere alla sfida della nazionale del ‘Dragone’ contro la Danimarca, valevole per gli ottavi di finale, i due sono stati fermati dalle autorità locali. Il motivo? Erano provenienti dalla Gran Bretagna e in Olanda è vietato l’accesso a tifosi e turisti dalla GB, a causa delle preoccupazioni dovute alla variante Delta del Covid.

C’è solo un piccolo problema: i due supporter erano di origini gallesi (e dunque britannici) ma sono arrivati con un volo proveniente dalla Russia e non dalla Gran Bretagna, inoltre erano già stati in Azerbaijan per seguire le gare del Galles. I due hanno provato a spiegare la situazione, ma le rigide autorità olandesi non hanno voluto sentire ragione e, una volta preso atto della loro origine gallese, hanno impedito il loro accesso in Olanda: “una situazione incresciosa, assurda. Ci hanno trattato come criminali. Come se avessimo commesso chi sa quale reato. Ci hanno portato in una stanza individualmente, quasi sottoponendoci a un interrogatorio. Abbiamo spiegato la nostra situazione. Eravamo due cittadini provenienti dall’Azerbaigian e dalla Russia. Quindi da due paesi che non erano inseriti nella loro lista di paesi ad alto rischio. In ogni caso, dopo tre ore hanno deciso che comunque non ci avrebbero concesso l’ingresso in Olanda perché eravamo considerati in vacanza“.