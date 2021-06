Euro 2021, la lista dei positivi al Covid si allunga: Joao Cancelo in quarantena, il Portogallo chiama Diogo Dalot

13 Giugno 2021 11:42

Anche il Portogallo deve fare i conti con il Coronavirus: positivo Joao Cancelo, al suo posto convocato Diogo Dalot del Milan. La lista dei positivi di Euro 2021 si allunga

La paura del Portogallo si è concretizzata. La nazionale lusitana, una volta appresa la notizia dei due casi di Covid nella Spagna, squadra contro la quale aveva disputato qualche giorno prima un’amichevole, si è subito messa in pre-allarme. Il pericolo sembrava scampato, ma a pochi giorni dall’esordio è arrivata la notizia che tutti non avrebbero mai voluto sentire: primo caso di Coronavirus, Joao Cancelo positivo. Il terzino del Manchester City, visto in Italia con le maglie di Inter e Juventus, dovrà saltare tutta la fase a gironi e probabilmente anche la parte iniziale della fase eliminatoria (nel migliore dei casi). Dunque il Portogallo ha deciso di sostituire il terzino con il milanista Diogo Dalot. Si allunga dunque la lista dei casi di positività al Covid-19 riscontrati ad Euro 2021: dopo le già citate positività nella Spagna (Sergio Busquets e Diego LLorente), ci sono state quelle degli svedesi Kulusevski e Svamberg, oltre al russo Mostovoy.