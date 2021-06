Euro 2021, la Svizzera prossima avversaria dell’Italia e quel legame con la Reggina: lo storico sponsor elvetico Credit Suisse e i richiami nostalgici amaranto

14 Giugno 2021 17:06

La Svizzera, prossima avversaria dell’Italia a Euro 2021, tra gli sponsor ufficiali ha anche Credit Suisse: ai tifosi della Reggina ricorda qualcosa?

Erano gli anni d’oro. Erano gli anni più belli. La Reggina in mezzo alle grandi. La Reggina che voleva espandersi. In Italia? No, oltre. Molto oltre. In Giappone, ad esempio, c’era un calciatore il cui significato del cognome nel dialetto reggino era “dondola le pareti”. Per l’esattezza Nakamura, Shunsuke Nakamura. Un piedino vellutato, delle movenze da ballerino, un talento tanto fine quanto il suo carattere, tipicamente riservato come la sua terra insegna. E’ stata quella l’operazione che ha aperto le porte della Reggina al mondo internazionale e le porte del Granillo ai giornalisti giapponesi, che riempivano la tribuna stampa ogni domenica. E c’è anche questa questa tra le motivazioni che hanno spinto il colosso svizzero Credit Suisse a “vestirsi” di amaranto. Chi non ricorda lo storico sponsor nelle maglie da gioco della Reggina nei primi anni 2000? Gennaio 2004 per la precisione, periodo in cui venne ufficializzato l’accordo. Una mossa di marketing importante, seppur non lunghissima. Ma perché tutto questo? La spiegazione è più semplice di quanto possa sembrare.

Riguardando in tv le immagini dell’allenamento della Svizzera, prossima avversaria dell’Italia all’Europeo (la partita sarà mercoledì alle ore 21), non è difficile notare la scritta Credit Suisse tra le maglie. La società di servizi finanziari veste da una vita le squadre dell’associazione svizzera, tra cui appunto la nazionale maggiore di calcio, e non è quindi una novità per i ben informati. Ma per i nostalgici tifosi della Reggina, che in questi giorni si sono avvicinati più che mai alla Svizzera in qualità di avversaria degli azzurri, quella scritta non sarà passata inosservata.