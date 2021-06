Italia, infortunio per Lorenzo Pellegrini alla vigilia di Euro 2021: allertato Castrovilli, serve l’ok UEFA

10 Giugno 2021 10:36

L’Italia rischia di perdere Lorenzo Pellegrini alla vigilia di Euro 2021: il CT Mancini valuta l’eventuale sostituzione con Castrovilli,

Brutte notizie per l’Italia alla vigilia di Euro 2021. Sul finire dell’allenamento di ieri, mentre provava alcuni calci di punizione, Lorenzo Pellegrini ha avvertito un dolore al flessore che lo ha costretto a fermarsi. Si tratta di una ricaduta per la quale il centrocampista della Roma sarà sottoposto ad alcuni esami nella Capitale per capire se potrà far parte del gruppo azzurro o meno. Gaetano Castrovilli è già stato messo in preallarme. Sarebbe il secondo centrocampista dell’Italia ad abbandonare il sogno dell’Europeo dopo Stefano Sensi, sostituito da Matteo Pessina. Il tutto in un reparto in cui un titolarissimo come Marco Verratti non è al meglio della condizione. Il tempo utile per effettuare un cambiamento rispetto alla rosa comunicata, previo ok dell’UEFA, è la mezzanotte di quest’oggi.