Euro 2021, lo spettacolo del Parken di Copenaghen: stadio pieno, il tributo ad Eriksen mette i brividi! [GALLERY]

17 Giugno 2021 19:18

Lo Stadio Parken di Copenaghen pieno di tifosi per Danimarca-Belgio: uno spettacolo di tifo e colori, il tributo a Christian Eriksen è da brividi

Dopo gli oltre 60.000 della Puskas Arena, unico stadio pieno al 100% della capienza di Euro 2021, anche il Parken di Copenaghen regala uno splendido colpo d’occhio. I tifosi accorsi allo stadio per Danimarca-Belgio sono poco meno della metà di quelli visti a Budapest, ma complice l’inferiore capienza complessiva dello stadio, si fa fatica ad individuare anche un solo seggiolino vuoto. Una marea rossa, colori in comune fra Danimarca (la quasi totalità dei tifosi di casa) e Belgio, cori e qualche maschera stravagante. Da brividi il tributo a Christian Eriksen con il quale il Parken, a partire dai giocatori in campo (arbitro compreso) fino ai tifosi sugli spalti, ha omaggiato al 10° minuto il centrocampista danese che ha tenuto tutti col fiato sospeso a causa del malore avuto durante Danimarca-Finlandia.