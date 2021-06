Euro 2021, il cammino dell’Italia dopo i gironi: possibili avversarie, date, orari e città dei match

17 Giugno 2021 16:48

Il cammino dell’Italia nella fase eliminatoria di Euro 2021: le possibili avversarie che attendono gli azzurri una volta terminato il girone, date, orari e città in cui si svolgeranno i match

Grazie alle vittorie ottenute su Turchia e Svizzera nelle prime due gare di Euro 2021, l’Italia ha già ottenuto la certezza del passaggio agli ottavi di finale del torneo. Gli azzurri attendono solo di conoscere la propria posizione in classifica, prima o seconda, in base all’esito dell’ultima sfida del girone che si disputerà domenica contro il Galles. Conclusi i gironi, dopo qualche giorno di pausa per ricaricare le pile, l’Italia dovrà lasciare le mura amiche dell’Olimpico di Roma per la prima volta.

Se l’Italia dovesse passare come prima nel girone

Se l’Italia dovesse pareggiare o vincere contro il Galles, blinderebbe la prima posizione nel Girone A. I ragazzi del CT Mancini saranno chiamati dunque a giocare gli ottavi di finale sabato 26 giugno allo stadio Wembley di Londra (quello della finale), alle ore 21:00, contro la seconda squadra qualificata nel Girone C, quello comprendente Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Per quanto riguarda gli eventuali quarti di finale invece, l’Italia dovrà giocare venerdì 2 luglio, alle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera: l’avversaria verrà fuori dall’ottavo di finale tra la vincente del Girone B, quello nel quale il Belgio sembra favorito su Danimarca, Finlandia e Russia, contro una delle migliori terze.

Ricapitolando:

Sabato 26 giugno, ore 21:00, stadio Wembley (Londra)

Ottavi di finale: Italia vs 2ª Girone C (Olanda, Austria, Ucraina, Macedonia del Nord)

Venerdì 2 luglio, ore 21:00, stadio Allianz Arena (Monaco di Baviera)

Quarti di finale: 1ªB (Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia) o 3ªA/D/E/F vs Italia

Se l’Italia dovesse passare come seconda

Nel caso in cui l’Italia dovesse perdere contro il Galles, passerebbe come seconda nel proprio girone. In questo caso, gli azzurri giocherebbero il match degli ottavi alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, sabato 26 giugno alle ore 18:00, contro la seconda del Gruppo B (Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia). L’eventuale quarto di finale sarà disputato invece sabato 3 luglio, alle ore 18:00, presso lo Stadio Olimpico di Baku. L’avversaria verrà fuori dall’ottavo di finale nel quale si affronteranno la prima del Girone C (Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord) contro una delle migliori terze.

Ricapitolando:

Sabato 26 giugno, ore 18:00, stadio Johan Cruijff Arena (Amsterdam)

Ottavi di finale: Italia vs 2ª Girone B (Belgio, Danimarca, Finlandia, Russia)

Sabato 3 luglio, ore 18:00, Stadio Olimpico di Baku

Quarti di finale: Italia vs 1ª Girone C (Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord) – 3ª D/E/F