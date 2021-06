Euro 2021, De Ligt pizzica l’Italia: “bravi sì, ma non hanno affrontato squadre top”

22 Giugno 2021 12:18

Matthijs De Ligt commenta la prova dell’Italia nei gironi di Euro 2021: il difensore dell’Olanda si complimenta con gli azzurri, poi rifila una stoccata sul valore delle avversarie

Italia e Olanda si sono qualificate al primo posto dei rispettivi gironi, con 3 vittorie collezionate e 9 punti. Se gli ‘Orange’ hanno fatto un po’ di fatica, particolarmente nella partita inaugurale vinta 3-2 contro l’Ucraina, gli azzurri hanno dominato il loro girone segnando 7 gol e subendone 0. Le prestazioni dei ragazzi di Mancini hanno avuto un’eco importante, tanto che anche i giornali esteri hanno esaltato le qualità di Ciro Immobile e compagni. Attirando anche qualche frecciatina.

Matthijs De Ligt, difensore dell’Olanda e della Juventus, si è complimentato con gli azzurri, sottolineando però il basso livello delle squadre affrontate dall’Italia nel girone: “vincere tre partite è la prima cosa importante come lo è migliorarsi partita dopo partita – ha spiegato il difensore dell’Olanda -. Ora testa agli altri match, siamo in attesa di scoprire il nostro avversario per gli ottavi di finale. Ho guardato bene l’Italia e penso che abbiano un bel gioco. Per il momento però hanno incontrato tre squadre buone, ma devono ancora scontrarsi con le top, come ad esempio la Francia. Sicuramente gli azzurri hanno uno stile non italiano, perché attaccano molto. Mi piace che tutti i ragazzi abbiano giocato, è una cosa importante“.