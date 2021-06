Euro 2021, malore per Eriksen! Giocatori in lacrime: il calciatore intubato e portato via [LIVE]

12 Giugno 2021 19:14

Episodio shock durante Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen si accascia di colpo sul terreno di gioco. Compagni e avversari in lacrime, massaggio cardiaco in corso

Episodio terribile quello accaduto durante il primo tempo di Danimarca-Finlandia: il trequartista dell’Inter, Christian Eriksen, si è accasciato al suolo improvvisamente sul finire dei primi 45 minuti di gioco. Sembrava essere solo inciampato dopo una rimessa laterale, ma compagni e avversari si sono resi conto fin da subito di quanto la situazione fosse grave. Raggiunto subito dallo staff medico, al giocatore è stato subito eseguito il massaggio cardiaco durato diversi, interminabili, minuti. I compagni di squadra lo hanno accerchiato, proteggendone la privacy in un momento così vulnerabile, nascondendolo agli occhi delle telecamere. Per un attimo è stato inquadrato il suo volto con l’espressione assente. Giocatori in campo in lacrime, tifosi sotto shock, membri delle panchine in preghiera. Successivamente al massaggio cardiaco, il calciatore è stato portato via in barella ed è stato intubato. La partita è stata temporaneamente sospesa.

Seguiranno aggiornamenti.

Incredible player. Praying that he is okay. Eriksen just collapsed on the field pic.twitter.com/BOshYNlKcE — Charlie (@CharlieV_NC) June 12, 2021