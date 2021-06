Euro 2021, Cristiano Ronaldo si arrabbia in conferenza: via la Coca-Cola dal tavolo “bevete acqua!” [VIDEO]

15 Giugno 2021 13:08

Cristiano Ronaldo si arrabbia nel corso della conferenza stampa della vigilia di Ungheria-Portogallo: CR7 toglie le bottiglie dello sponsor Coca-Cola e invita tutti a bere acqua

Oltre al grande talento del quale è stato dotato da madre natura, una delle caratteristiche che rendono Cristiano Ronaldo un giocatore straordinario è la cura maniacale del proprio fisico. Del resto, diventare capocannoniere della Serie A a 36 anni con 29 gol segnati in stagione non è cosa da poco. Niente cibo spazzatura, nessuno sgarro, dolci banditi e bevande gassate il più lontane possibile dalla sua vista. Letteralmente! Appena seduto in conferenza stampa, alla vigilia di Ungheria-Portogallo, Cristiano Ronaldo ha subito notato due bottiglie di Coca-Cola, sponsor ufficiale del torneo. Il portoghese, dopo alcune occhiatacce e qualche sospirone, ha preso l’iniziativa: via le bottiglie, davanti a lui solo una salutare bottiglia d’acqua! “Bevete questa!“, il consiglio del fuoriclasse salutista con in mano la bottiglietta d’acqua. Chissà come l’avrà presa lo sponsor…