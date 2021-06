Le big di Euro 2021, l’Inghilterra ai raggi X: ragazzini terribili, rosa profonda e davanti c’è un ‘Uragano’

13 Giugno 2021 14:45

L’Inghilterra ai raggi X, qualità e punti deboli della Nazionale dei 3 Leoni: tanti giovani già pronti, una rosa profonda e davanti la forza di un ‘Uragano’

“I’ts coming home“, la coppa tornerà a casa? L’Inghilterra è la patria del calcio, la Premier League è il campionato più importante al mondo in questo momento e da diversi anni. Ma ogni volta la nazionale inglese manca l’appuntamento con il bersaglio grosso. Un solo Mondiale vinto (1966), una storia amara agli Europei con un misero terzo posto nel ’68 e una semifinale nel ’96. La nazionale che si presenta a Euro 2021 ha tutte le carte in regola per fare la storia. Un gruppo giovane, ma con tanti elementi che giocano ad altissimi livelli. Tanto talento, una rosa profonda con i cambi a partita in corso che possono fare la differenza. I tifosi inglesi possono sognare!

I convocati dell’Inghilterra per Euro 2021:

Portieri: Henderson (Manchester United), Johnstone (Wba), Pickford (Everton)

Difensori: Chilwell (Chelsea), Coady (Wolverhampton), James (Chelsea), Maguire (Manchester United), Mings (Aston Villa), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Atletico Madrid), Walker (Manchester City), Ben White (Brighton)

Centrocampisti: Bellingham (Borussia Dortmund), Henderson (Liverpool), Mount (Chelsea), Phillips (Leeds), Rice (West Ham), Foden (Manchester City), Grealish (Aston Villa), Saka (Arsenal), Sancho (Borussia Dortmund)

Attaccanti: Calvert-Lewin (Everton), Kane (Tottenham), Rashford (Manchester United), Sterling (Manchester City)

La formazione tipo dell’Inghilterra: talento e rosa profonda, ma la difesa scricchiola

Parlare della formazione tipo dell’Inghilterra risulta alquanto difficile. Il CT Southgate ha a disposizione una rosa profonda, con diversi elementi intercambiabili che sanno di doversi giocare il posto. In porta Pickford dell’Everton dovrebbe vincere la concorrenza di Henderson del Manchester United. In difesa Walker e Chilwell, due finalisti di Champions con City e Chelsea, presiederanno le fasce. Al centro Stones dovrebbe far coppia con Mings (o Maguire). La difesa, pur avendo elementi molto validi, presenta probabilmente in Pickford e Mings i principali punti deboli della squadra. Dal centrocampo in su si sale in caratura e tasso tecnico. Philipps è il motore della mediana, Rice sfida Jordan Henderson in cabina di regia, Mount occuperà il ruolo di terzo di sinistra. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta. La principale certezza è la forza dell’Uragano Harry Kane al centro del tridente. Ai lati la velocità di Sterling e il talento di Foden dovrebbero avere la meglio su Rashford e Sancho che restano armi preziosissime a partita in corso.

La formazione tipo dell’Inghilterra (4-3-3): Pickford; Chilwell, Mings, Stones, Walker; Mount, Rice, Phillips; Sterling, Kane, Foden

In alternativa Southgate potrebbe usare il 4-2-3-1: Pickford; Chilwell, Mings, Stones, Walker; Rice, Phillips; Sterling, Foden; Mount; Kane

Girone C, le partite dell’Inghilterra: