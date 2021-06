“Estate Sicura”: nella notte la messa in sicurezza della galleria Capo Pietra sulla A18

10 Giugno 2021 12:11

Sono partiti in tempi celeri gli interventi di manutenzione straordinaria scaturiti a seguito dei recenti monitoraggi georadar effettuati sulle strutture delle gallerie autostradali della A18 e A20. I tecnici di Autostrade Siciliane sono al lavoro per garantire dai mesi estivi in poi condizioni di viabilità scorrevole e di assoluta sicurezza, sull’intera rete gestita. Nella notte di domani (tra le ore 23.00 di venerdì 11 e le ore 6.00 di sabato 12) i lavori si concentreranno sulla galleria Capo Pietra della Messina-Catania e, pertanto, coloro che in quelle ore notturne si muovono da Catania verso Messina, seguendo la segnaletica, saranno invitati a imboccare l’uscita verso Taormina per poi rimettersi in autostrada utilizzando sempre lo stesso svincolo.