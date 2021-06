Serie D, l’esordio di Enrico Ruggeri: il cantante scende in campo con il Sona dell’ex Inter Maicon! [FOTO]

7 Giugno 2021 11:27

Enrico Ruggeri diventa il giocatore più anziano nella storia della Serie D: il cantante scende in campo con il Sona dell’ex Inter Maicon

Enrico Ruggeri ha calcato palcoscenici importanti nella sua lunga carriera, ma probabilmente non avrebbe mai pensato di esordire in un campionato di calcio. Certo, la sua esperienza da capitano della Nazionale Cantanti ha aiutato sicuramente, ma dalle amichevoli per beneficenza al campionato di Serie D il passo non è poi così breve. Eppure, Enrico Ruggeri è sceso in campo con la maglia del Sona nel corso della sfida contro il Tritium, valevole per il campionato di Serie D. Al suo fianco l’idolo dell’Inter del Triplete, il terzino brasiliano Maicon. Il Sona ha permesso al cantante di scendere in campo, con tanto di maglia numero 10, per i primi 9 minuti di gioco nella sfida della penultima giornata di campionato a salvezza ormai già archiviata. Enrico Ruggeri, con i suoi 64 anni compiuti da poco, è diventato dunque il calciatore più anziano a esordire in Serie D. Il tutto sotto gli occhi di Andreas Brehme, terzino dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Senza dubbio una bella soddisfazione!