Eriksen sta meglio! Il calciatore danese ride e scherza dopo la paura: “sono pronto ad allenarmi!”

14 Giugno 2021 10:55

Dopo il malore di sabato pomeriggio, che ha fatto spaventare tutto il mondo calcistico, Christian Eriksen sembra stare meglio: il calciatore danese ride e scherza con i compagni e apre ad un suo ritorno

“Ci siamo sentiti stamattina (ieri, ndr.). Ha scherzato, era di buon umore, l’ho trovato bene”. Parole confortanti quelle che Martin Schoots, agente di Christian Eriksen, ha rilasciato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Dopo il malore avuto in Danimarca-Finlandia, il calciatore sembra stare meglio, nonostante non si conoscano ancora i motivi di quanto gli sia accaduto. “Vogliamo tutti capire cosa gli sia successo, vuole farlo anche lui: i medici stanno facendo degli esami approfonditi, ci vorrà del tempo. – ha continuato l’agente – Era felice, perché ha capito quanto amore ha intorno. Gli sono arrivati messaggi da tutto il mondo. Ed è rimasto particolarmente colpito da quelli del mondo Inter: non solo i compagni di squadra che ha sentito attraverso la chat, ma anche i tifosi. Christian non molla. Lui e la sua famiglia ci tengono che arrivi a tutti il loro grazie. Mezzo mondo ci ha contattato, tutti si sono preoccupati. Ora deve solo riposare, con lui ci sono la moglie e i genitori. Anche domani (oggi, ndr) resterà in osservazione, forse pure martedì. Ma in ogni caso vuole fare il tifo per i suoi compagni contro il Belgio“.

Il commissario tecnico Kasper Hjulmand ha poi raccontato un piccolo aneddoto sulla chiamata di Eriksen con i compagni: “si è preoccupato lui di noi. Ci ha chiesto: ‘Come state? Mi sa che siete messi peggio di me! Io ora sarei pronto per allenarmi’“.