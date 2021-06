Reggio Calabria, emergenza rifiuti sempre più grave. La rabbia di un cittadino: “altro che TARI, è il Comune che dovrebbe pagare noi”

9 Giugno 2021 12:32

Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino esasperato per l’emergenza rifiuti

Un cittadino di StrettoWeb esasperato per la situazione in cui versa la città di Reggio Calabria a causa dell’emergenza rifiuti, ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, per fare notare com’è la situazione ad Archi e non solo, dopo la pioggia di questa mattina. Ecco il testo della lettera: “Volevo rendere partecipe il nostro caro sindaco che allo schifo non c’è limite. Questi sono i risultati delle sua gestione dei rifiuti. Che non solo li ritroviamo sotto casa per settimane ma quando piove anche in mezzo alla strada rischiando di farci ammazzare. E’ lui che deve pagare i cittadini e non noi la tari”.

Lettera firmata