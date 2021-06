Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, muro di spazzatura a Ravagnese: situazione insostenibile e aria irrespirabile. “Qui si rischia il colera”

24 Giugno 2021 15:35

Reggio Calabria, distese di rifiuti in tutta la città: la foto da Ravagnese

L’emergenza rifiuti a Reggio Calabria sta diventando un problema sempre più insostenibile. Distese e distese di rifiuti abbandonate da mesi in tutta la città rendono l’aria irrespirabile soprattutto in questi giorni in cui le temperature sono molto elevate.

La foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo è stata scattata pochi minuti fa a Ravagnese ed è solo una minuscola parte di quello che è ben visibile in tutta la città. Reggio Calabria è ormai diventata una discarica a cielo aperto e quotidianamente stiamo assistendo a roghi di rifiuti che vengono appiccati in tutta la città.

“La situazione è davvero insostenibile e qui si rischia il Colera altro che Covid” afferma un lettore indignato. Soprattutto in questi giorni di gran caldo i cittadini non possono neanche prendere una boccata d’aria la sera perchè la puzza in tutta la città e fuori dalle abitazioni, dove da mesi giacciono i rifiuti, è terribile e da quando, tra qualche giorno, le mascherine non saranno obbligatorie all’aperto, il problema sarà ancora più elevato… Almeno quei pezzi di stoffa che ci “proteggono” dal Covid, ci aiutano a non stare male per il cattivo odore che c’è nell’aria di Reggio.