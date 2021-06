Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, Malaspina ironizza: “è un complotto delle organizzazioni criminali contro l’amministrazione”

21 Giugno 2021 15:07

Il Consigliere Comunale fa riferimento agli incendi che si sono verificati negli ultimi giorni

E’ stato un weekend da incubo a Ciccarello. In due giorni nel quartiere situato nella zona sud di Reggio Calabria sono stati appiccati due incendi alle montagne di rifiuti che interessano la via. Il Consigliere Comunale Nicola Malaspina (REggioATTIVA) ha scritto sui social un post ironico: “Ultimissime dalle commissioni, rubrica d’informazione impudente. I roghi di rifiuti, le discariche nei quartieri, la mancata raccolta davanti l’ingresso delle nostre abitazioni, il fetore che si respira nelle strade, non sono più responsabilità della precedente amministrazione, non sono più negligenze della Regione Calabria, da oggi, è tutta colpa di un non ben precisato complotto ordito dalle organizzazioni criminali cittadine… a breve su questi schermi”.