Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, lettera di “Ancora Italia” al Prefetto

Ancora Italia scrive al Prefetto: “Il Lauto Business dei Rifiuti a Reggio Calabria. Cui Prodest?”

Di seguito la lettera integrale di “Ancora Italia” al Prefetto Mariani e per conoscenza alla Procura della Repubblica della città dello Stretto:

S.E. signor Prefetto, con la presente manifestiamo grande preoccupazione per la “non gestione” dei rifiuti da parte dell’amministrazione comunale, preoccupazione sia di natura sanitaria, ma anche economico/finanziaria. Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni punti che meriterebbero approfondimento per valutare se ci siano gravi responsabilità dell’attuale amministrazione comunale ed eventualmente avviare le azioni necessarie per il ripristino della legalitá ed il funzionamento del servizio.

Il servizio raccolta rifiuti viene espletato dalla società privata AVR, tale attività viene svolta dal 2013 grazie ai commissari inviati dal governo per tutelare la legalità a Reggio Calabria, una società, l’Avr, scelta senza gare, senza appalti, senza motivazioni legali o di grande operatività. A seguire viene fatta una gara che in forma rocambolesca vede AVR seconda aggiudicatrice riuscire a vincere l´appalto fino al 31/12/2019. Pur essendo scaduto piú volte il contratto oggi lavora con delle proroghe per piú di un anno e mezzo per un valore mensile di 2,6 milioni + la raccolta micro discariche. Ricordiamo che il costo mensile prima della raccolta differenziata porta a porta era di circa 1,5 milioni, contro i 2,2 previsti per AVR fino a dicembre 2019 ed i 2,6 da dicembre 2019 ad oggi, come mai si fa ricadere sui cittadini tali spropositati aumenti di costi a fronte di un servizio totalmente inefficiente. Chi sono i responsabili di tale disastro sanitario, ambientale ed economico? Come mai una cittá europea non è riuscita ad organizzarsi per tempo per la realizzazione di un bando e deve gestire il servizio attraverso proroghe che di fatto avvantaggiano AVR?

Il progetto iniziale (2014) prevedeva una raccolta differenziata porta a porta, per raggiungere una percentuale del 65% di differenziato. Tale proposito aveva 2 vantaggi: 1) lucro dalla vendita del differenziato (plastica, cartone, vetro, alluminio, ecc), 2) bassi costi per le discariche e di conseguenza abbattimento TARI per i cittadini. Consideriamo che oggi Reggio Calabria produce mediamente 250 tonnellate al giorno, mantenendo fede ai propositi, solo 88 tonnellate dovrebbero andare in discarica. Il costo discarica è di circa 160 euro tonnellata, con i volumi di oggi significa circa un milione mese invece di 400.000 euro, con una perdita annua di 7 milioni che gli incolpevoli cittadini sono costretti a pagare. Aspetto strano del contratto AVR è che gli introiti della differenziata dovevano andare ad AVR e non al Comune per poter attuare l´abbattimento TARI. Quindi oggi AVR lucra sul canone annuo + le micro discariche + introiti da differenziata. Va altresí verificato che avendo la regione aveva posto come obiettivo di differenziata il 65% non ci siano penali da pagare da parte del Comune.

In un circolo virtuoso verrebbero abbattuti i costi di trasporto, di discarica o impianto, e si avrebbero introiti per la vendita della parte differenziata. Il disservizio genera ricavi aggiuntivi per alcuni soggetti, a danno della collettività; abbiamo quindi il sospetto che il disservizio sia voluto per favorire qualcuno con il giro di denaro pubblico, pagato dai cittadini.

Anche immaginando la collocazione di cassonetti, il problema non si risolve, in quanto la criticità è a valle della raccolta, e cioè la percentuale di differenziata e l´utilizzo di discariche e impianti che dovrebbe man mano azzerarsi. Quindi se non si cambia radicalmente rotta in breve tempo i problemi della cittá sommersa dall´immondizia continueranno. Leggiamo oggi che l´unica soluzione rimane la Puglia, ma come è possibile non riuscire a rendere una Regione autonoma nel suo ciclo di rifiuti. Ricordiamo che per la Puglia, per qualche mese sono stati spesi 4 milioni di euro dei cittadini reggini.

Oggi il comune di Reggio riesce ad emettere bollettino TARI soltanto per il 60% della popolazione. Di questo 60% emesso riesce a raccogliere il 50%, quindi c´è un doppio problema, l´aggiornamento della base di cittadini ai quali emettere bollettino e la riscossione.

Il problema maggiore sembra essere la Volontá….. e non gli aspetti tecnici. Tale mancanza di volontá genera disservizio e oneri aggiuntivi alle famiglie reggine.

Per quanto sin qui esposto, considerata la gravitá della situazione che si protrae da anni

chiediamo

un Suo diretto intervento, quale garante della pubblica incolumità nonché “autorità provinciale di pubblica sicurezza”, esercitando i poteri d’impulso atti ad eliminare il pericolo di grave pregiudizio e, se del caso, a richiedere immediatamente l’intervento dell’esercito e di tutto quanto può concorrere a ristabilire la pulizia, il decoro e l’igiene.

Ai sensi dell’art.11 comma 4 d. lgs n. 300/1999, nell’esercizio delle funzioni di coordinamento,

La invitiamo

a richiedere al Sindaco l’adozione di provvedimenti volti a evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

Nel caso gli stessi non vengano assunti nel termine indicato, dichiarare lo stato di emergenza rifiuti. La richiesta di tale azione è mirata alla tutela ed alla salvaguardia dell’interesse del cittadino.

A tal proposito richiamiamo l’art 54 TUEL al comma 11 il quale dispone che, in caso di inerzia del Sindaco, il Prefetto possa intervenire con proprio provvedimento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, nella condizione in cui versa la città i gravi pericoli sono tangibili.

Coordinatore Regionale Calabria

Dott. Giuseppe Modafferi