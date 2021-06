Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i cittadini sono allo stremo: Gabriele Parpiglia tagga il Sindaco Falcomatà su Instagram

27 Giugno 2021 13:11

Il noto giornalista, nativo di Reggio Calabria, interviene come in passato sull’emergenza spazzatura

Le temperature salgono per via dell’arrivo della stagione estiva, ma i cittadini di Reggio Calabria devono fare i conti con l’emergenza rifiuti che torna nuovamente a creare pesanti disagi. Sembra una ruota che gira, un tunnel senza via d’uscita. Come successo qualche mese fa, osserva la triste situazione da vicino anche Gabriele Parpiglia che, nonostante ormai per motivi di lavoro non viva più in Calabria, ha sempre a cuore le sorti della propria terra di origine. Condividendo su Instagram la storia di un utente reggino, il noto giornalista ha taggato anche il Sindaco Giuseppe Falcomatà. In passato Parpiglia si era detto disponibile ad aiutare i suoi concittadini con tutti i mezzi a sua disposizione ed ancora si fa sentire affinché presto i disagi, i roghi e le montagne di spazzatura per le strade siano problemi risolti una volta per tutte.