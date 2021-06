25 Giugno 2021 09:54

Emergenza Etna, Cocina: “sono in pagamento i rimborsi per la rimozione della cenere vulcanica. Se avete difficoltà rivolgetevi al DRPC”

“Gli acconti per le spese rimozione cenere vulcanica (come da prospetto nell’immagine allegata e nel link in basso) sono in pagamento. L’importo totale è pari a un milione di euro”. Lo ha reso noto il dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana, ingegnere Salvo Cocina, che ha convocato oggi una riunione urgente online con tutti gli enti competenti sull’emergenza Etna.

“Sono state già inoltrate al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale anche le richieste di contributi statali per lo stato di mobilitazione. Abbiamo anche assicurazioni – continua l’ing. Cocina – che le stesse saranno accolte positivamente. Ciò premesso, se vi sono situazioni di pericolo per ulteriore ricaduta cenere, abbiamo autorizzato i Comuni ad intervenire rapidamente, previa richiesta della somma stimata necessaria”.

Rivolgendosi ai sindaci dei centri interessati dalla ricaduta cenere dell’Etna, l’ingegnere Cocina conclude ricordando che i primi cittadini, per le loro eventuali difficoltà, possono contattare il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che interverrà direttamente.

Link per scaricare il D.D.G. n°210 del 23.6.2021 (copiare e incollare nella barra indirizzi del browser)

EMERGENZA ETNA 2021 RIPARTIZIONE E ACCREDITAMENTO DEI PRIMI CONTRIBUTI DELLA REGIONE SICILIANA A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI PAROSSISTICI DEL VULCANO ETNA A DECORRERE DAL 16/02/2021

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_Infoedocumenti/PIR_AmministrazioneTrasparente/PIR_Decretiart68LR212014/PIR_Anno2021/PIR_Giugno2021/D.D.G.%20n%B0210%20del%2023.6.2021.pdf.