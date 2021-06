Elezioni Regionali Calabria, Conte: “stiamo lavorando per un solido patto tra M5S e Pd”

7 Giugno 2021 12:29

Conte annuncia: “stiamo lavorando insieme per costruire un solido patto anche per le elezioni regionali in Calabria”

“Come già a Napoli, stiamo lavorando insieme per costruire un solido patto anche per le Regionali calabresi”. E’ quanto afferma l’ex premier Giuseppe Conte, ora leader del Movimento Cinquestelle, in uno dei passaggi dell’intervista pubblicata stamane dal “Corriere della Sera”. “Io – spiega Conte – non do affatto un giudizio negativo del dialogo che stiamo coltivando col PD e le altre forze di sinistra, su alcuni territori abbiamo già trovato delle intese e continuiamo a lavorare per siglare accordi in altri Comuni”.