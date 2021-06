Elezioni Regionali in Calabria, Graziano (Pd): “la candidatura di Ventura non è in discussione”

29 Giugno 2021 16:45

Dopo lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle, il commissario regionale del Pd Calabria Stefano Graziano ha chiarito alcuni dubbi sulla candidatura di Ventura alle Elezioni Regionali

“Maria Antonietta Ventura non è in discussione, è la candidata del centrosinistra insieme al M5s, non c’è nessuna discussione. Immagino che stia lavorando, così come è stato detto nella call con tutto il gruppo dirigente del Pd, per incontrare tutti i componenti della coalizione e poi nei prossimi giorni avrebbe fatto un avvio di campagna di ascolto in vista delle elezioni regionali. Immagino che successivamente ci sarà una presentazione”. Così ha risposto alla Dire il commissario regionale del Pd Calabria Stefano Graziano oggi nel corso della presentazione del nuovo portale web del partito calabrese e l’avvio della campagna di tesseramento. Lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte quindi non dovrebbe portare ripercussioni in Calabria, visto che il nome di Ventura era stato raggiunto dall’intesa dell’ex Premier con il segretario del Pd Enrico Letta.