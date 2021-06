Elezioni Regionali in Calabria, Canale scarica su Letta i motivi del ritiro di Irto: “incapace di scegliere, sembra Zingaretti”

12 Giugno 2021 10:52

“La candidatura di Nicola Irto alla presidenza della regione Calabria è stata ormai logorata da un commissario regionale pasticcione e da un segretario nazionale costantemente in mezzo al guado”: è il commento di Massimo Canale, dell’assemblea nazionale del Partito Democratico

Sembra non esserci pace per il centrosinistra in Calabria. Dopo una settimana dalla ratifica di Nicola Irto come candidato presidente alle Elezioni Regionali del prossimo autunno, il giovane dem ha annunciato nuovamente il suo ritiro. A commentare la vicenda anche Massimo Canale, dell’assemblea nazionale del Partito Democratico, il quale fa una disamina più generale e manda un messaggio al segretario Enrico Letta. Di seguito il post completo pubblicato sui social:

“Diciamoci la verità: quand’anche Irto abbia mentito dichiarando di essere stato indotto al ritiro e invece Letta, Boccia e il tutto circo equestre del Nazareno stessero dicendo la verità sgolandosi a sostenere che Nicola Irto è e resta l’unico candidato del PD, la verità è che tutto ciò avviene a giochi ormai fatti, quando la candidatura di Nicola Irto alla presidenza della regione Calabria è stata ormai logorata da un commissario regionale pasticcione e da un segretario nazionale costantemente in mezzo al guado: incapace di scegliere se proseguire o tornare indietro. Sembra Zingaretti.

Quand’anche Nicola avesse mentito, le prove generali di cambiamento sono state avviate: un passo indietro per farne due avanti al prossimo giro.

Nicola Irto ha una caratteristica peculiare con cui tutti devono fare i conti: 39 anni.

In questi mesi ha saputo suscitare speranza e entusiasmo in molti suoi coetanei che hanno voglia di cambiare il PD e la Calabria, che sarebbero stati pronti a schierarsi e rimangono al suo fianco.

Faremo le regionali, le perderemo, Nicola sarà eletto nelle liste a furor di popolo (more solito) e toccherà a lui e a quel manipolo di ragazzi e ragazze ricostruire una proposta per il futuro della regione.

Se ne facciano una ragione parrucconi e scorreggioni d’antan che in queste ore hanno tramato alle spalle di un’intera generazione, incapaci di futuro e da sempre con i piedi piantati nel passato e nel rimpianto, se ne facciano una ragione anche i giustizialisti antimafia de no antri sempre pronti a puntare il ditino per nascondere la loro assoluta mancanza di idee e prospettive, capaci solo di luce riflessa.

Se ne facciano una ragione i gilettisti, i gratteristi, tutti coloro che considerano la Calabria una terra perduta: c’è una intera generazione alle porte su cui ricade oggi l’onere del cambiamento che si potrà realizzare solo quando si inizierà a guardare alla Calabria come una opportunità e non più come un problema o come un cancro funzionale solo alle carriere di chi ne parla male”.