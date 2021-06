28 Giugno 2021 10:46

Elezioni Regionali, Donzelli il responsabile delle liste Fdi in Calabria: la soddisfazione di Wanda Ferro

Sarà l’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, il responsabile della composizione delle liste per le elezioni regionali in Calabria. A renderlo noto è la coordinatrice regionale del partito, on. Wanda Ferro. “Ringrazio la presidente Giorgia Meloni – dice Wanda Ferro – per avere nominato, per la Calabria, un collega che ha grande conoscenza delle dinamiche del territorio e che mi affianca quotidianamente nel percorso di crescita e radicamento del partito sul territorio. Nella indicazione dei responsabili della composizione delle liste di Fratelli d’Italia per le amministrative nelle diverse regioni italiane, ho chiesto di avere in Calabria il supporto di Giovanni Donzelli, con l’obiettivo di proporre ai cittadini calabresi candidature di qualità, trasparenti, uomini e donne capaci di interpretare con capacità e coerenza il nostro progetto di rinnovamento della politica e di buona amministrazione”.