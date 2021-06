Reggio Calabria, de Magistris in Piazza Camagna avvia il cammino per le Elezioni Regionali: “chi mi voterà, sceglierà il cambiamento”. E che stoccata a Pd e M5S…

28 Giugno 2021 21:03

Il programma elettorale di Luigi de Magistris che si concede ad un evento pubblico coi cittadini di Reggio Calabria

In riva allo Stretto per parlare di Calabria e spiegare ai cittadini di Reggio il suo programma in vista delle Elezioni Regionali del prossimo ottobre. Si è tenuto a Piazza Camagna insieme a Luigi de Magistris l’evento “Agorà per una Calabria libera e giusta”, durante il quale il Sindaco di Napoli, prossimo candidato presidente, ha avuto modo di confrontarsi pubblicamente con Saverio Pazzano, candidato Consigliere Regionale, a Michele Conia, referente Mezzogiorno demA e Sindaco di Cinquefrondi, e ad Angela Napoli, già Parlamentare della Repubblica e presidente dell’Associazione Nazionale “Risveglio Ideale”. “Non è vero che in Calabria non cambia mai nulla, c’è tanta energia dal basso e tanta propositività – ha affermato de Magistris ai microfoni dei giornalisti presenti – , manca la visione politica di chi dovrebbe costruire diritti e creare le basi per un cambiamento. E noi siamo qui per questo”.

Spiegando la sua idea di Calabria, il candidato presidente ha poi affermato: “i diritti sono scomparsi. A Reggio mi sembra di vedere Napoli dieci anni fa. Avere l’acqua a casa, avere una raccolta rifiuti, avere gli ospedali sono diritti senza i quali non si può garantire la piena occupazione, che sarà un punto del mio programma elettorale. Se i calabresi votano noi, votano il cambiamento e la rottura del sistema, se votano Occhiuto o Ventura voteranno per il sistema, per quello che si è visto, per coloro che hanno tradito sulla legalità, sui rifiuti, sul compromesso morale, sono inaffidabili”. E sul mancato accordo col centrosinistra, de Magistris tuona: “ma perché in Calabria esiste la sinistra? Questa gente ha tradito gli elettori di sinistra. Andiamo a prendere quell’elettorato e anche quello di centrodestra che non si sente rappresentato dai vari Mangialavori, Tallini o Talarico per dirne alcuni. Parliamo ai giovani o con gli elettori del Movimento 5 Stelle, con coloro che sono stanchi”. Parole infine anche su Giuseppe Conte e Carlo Tansi. Di seguito il VIDEO dell’intervista completa.