13 Giugno 2021 17:40

Elezioni Regionali, Conte: “in Calabria il M5S pilastro del Centro/Sinistra, si lavora per un candidato presidente autorevole”

“Per battere il centrodestra dobbiamo offrire qualcosa di più, in Calabria dobbiamo offrire qualcosa per il risveglio e il riscatto. Dobbiamo valorizzare le energie della Calabria in un campo ampio di centrosinistra dove ci sarà anche il M5s come pilastro. Stiamo facendo un gran lavoro insieme al Partito Democratico per trovare un candidato comune”. E’ quanto ha detto Giuseppe Conte a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre.