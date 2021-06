Elezioni Regionali Calabria, De Magistris: “il nostro progetto è rompere il sistema”

28 Giugno 2021 18:06

Elezioni Regionali, De Magistris: “noi stiamo camminando moltissimo in Calabria, riprendendo gli incontri nelle piazze, ascoltando, confrontandoci, raccontando il nostro programma, l’idea alternativa al sistema”

“Noi stiamo camminando moltissimo in Calabria, riprendendo gli incontri nelle piazze, ascoltando, confrontandoci, raccontando il nostro programma, l’idea alternativa al sistema. Un progetto di rottura di un certo modo di fare politica e capacità di governo. Gli ultimi giorni, oggi Reggio, prima a Rosarno, Casali del Manco e altri Comuni della Calabria, dimostrano, e non è solo una nostra esigenza o desiderio politico, che anche da parte della popolazione c’è voglia di ritornare ad ascoltare un certo modo di fare politica”. Così alla Dire il candidato presidente della Regione Calabria, Luigi de Magistris, anticipa i temi dell’appuntamento elettorale di questo pomeriggio a Reggio Calabria, alle 19:00 a piazza Camagna, ‘Agorà per una Calabria libera e giusta’. De Magistris sarà con Saverio Pazzano consigliere comunale reggino e candidato alle regionali, Michele Conia sindaco di Cinquefrondi e referente regionale di demA, e Angela Napoli, già parlamentare e presidente dell’associazione Risveglio ideale. “Adesso – aggiunge l’ex Pm – è arrivato il momento della concretezza e dell’affidabilità. Di idee buone in campagna elettorale se ne sentono tante, ma qui sono stati lesi i diritti primari. Bisogna quindi affidarsi a persone credibili. Alle persone che incontro e che sono rassegnate, sfiduciate, avvilite, rispondo di guardare le storie delle persone che si presentano. Siamo qui per cambiare veramente la Calabria, per amore della Calabria, e perché – conclude – riteniamo che si può costruire un forte e grande progetto di laboratorio politico”.