Elezioni in Calabria, De Magistris tuona: “M5S ha perso un’occasione, con il PD candidatura al ribasso”

24 Giugno 2021 12:03

Luigi De Magistris, attuale sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, ha commentato l’alleanza M5S-PD definendola una “candidatura al ribasso”

“In Calabria i 5 Stelle hanno perso un’occasione, potevano sostenere la nostra coalizione per tornare alle origini del Movimento, invece hanno fatto di tutto per unirsi al Partito democratico su una candidatura fortemente al ribasso anche sul piano della questione morale. Ormai sono abbracciato al Pd per paura di crollare“. Con queste parole Luigi De Magistris, attuale sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria, ha commentato l’alleanza M5S-PD.

Citando il duo politico in riferimento alle comunali di Napoli, De Magistris ha spiegato: “la coppia Ciarambino-De Luca al fianco di Manfredi la dice lunga su come ormai i 5 Stelle di una volta non esistono più. Peggio ancora sarebbe dover ammettere che è stato un inganno prima, che tutte quelle parole di rottura del sistema, del mai con il Pd, con Berlusconi, con Renzi o con Salvini, erano clamorose bugie. Ciascuno poi rifletterà se c’è stato prima un inganno per arrivare al potere e attaccarsi con il Bostik della politica oppure sono cambiati in corso d’opera“.

In Calabria, ha aggiunto De Magristris, “si può vedere Conte cosa ha fatto con Letta presentando una candidatura perfettamente inserita nel sistema, la cui famiglia è molto discussa sul piano morale anche con implicazioni giudiziarie particolarmente gravi. Non è il garantismo dell’ultim’ora di Di Maio, ci troviamo proprio di fronte al calpestamento di ogni aspetto che si possa avvicinare all’autorevolezza e alla dignità della questione morale. Avrebbero potuto sostenere la nostra coalizione, non l’hanno fatto e questo è la conferma definitiva che loro, con la storia dei meetup, dell’onestà-onestà, del cambiamento e della rottura del sistema non hanno veramente più nulla a che vedere, anzi sono diventati il cemento di una nuova generazione di quel sistema che invece secondo me va fortemente contrastato“.