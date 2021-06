Elezioni all’UniRc, Argirò: “complimenti alla lista Dedalo”

Il presidente fondatore della Themis,esulta per l’ennesimo traguardo raggiunto dal giovane gruppo studentesco: “quello che ha fatto la Themis nei suoi soli quattro anni di vita ha dell’incredibile, sono veramente emozionato.” I primi complimenti dell’ex componente del Nucleo di Valutazione vanno però a tutta la lista Dedalo ed ai suoi referenti: “è stato raggiunto un risultato che rimarrà nella storia dell’Università Mediterranea riuscendo ad ottenere un dato d’affluenza alle urne tra le più alte d’Italia, risultato ancor più incredibile se si considerano questi anni di pandemia.” Argirò però un augurio particolare lo rivolge al gruppo studentesco Themis che ha fondato e visto crescere: “in questi quattro anni abbiamo rappresentato non solo gli studenti del nostro dipartimento nelle varie rappresentanze studentesche ma anche tutta la Mediterranea ricoprendo ruoli fondamentali all’interno dell’Ateneo, prima il Nucleo di Valutazione, poi il Diritto allo Studio ed oggi il Senato Accademico con Girolamo Giovinazzo (1.617 preferenze) una bella affermazione, frutto del lavoro incessante di questi anni. A lui si vanno ad aggiungere i tanti altri rappresentanti eletti del gruppo Themis, è inutile nascondere che questo risultato mi rende più orgoglioso dei miei anni di rappresentanza”. L’ex presidente conclude: “Girolamo mi ha informato che a breve verrà riformulato l’assetto del gruppo. Il direttivo verrà rinnovato. Sono veramente fiero del lavoro fatto in questi anni e non vedo l’ora di scoprire ogni nuovo passo di questo fantastico gruppo.”