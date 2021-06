Ciclismo, Egan Bernal positivo al Covid: il vincitore del Giro d’Italia è in quarantena

4 Giugno 2021 19:42

Egan Bernal è risultato positivo al Covid a 5 giorni dalla vittoria del Giro d’Italia: il ciclista colombiano è in isolamento insieme alla propria ragazza

Neanche il tempo di godersi un po’ di relax dopo le fatiche del Giro d’Italia per Egan Bernal, la brutta notizia arriva 5 giorni dopo aver alzato al cielo di Milano il Trofeo Senza Fine: il ciclista colombiano è risultato positivo al Coronavirus. La scoperta è arrivata dopo il tampone effettuato in vista del viaggio dall’Europa verso la Colombia, programmato per la giornata di sabato. Bernal si trova attualmente in quarantena nella sua casa di Monaco, insieme alla compagna Maria Fernanda. Il ciclista presenta lievi sintomi. Non si ha la certezza di quando Bernal si sia infettato: l’ultimo tampone effettuato durante il Giro d’Italia, quello risalente al 24 maggio, la sera della tappa di Cortina, aveva dato esito negativo così come tutti gli altri effettuati in quell’occasione e nella tornata precedente del 18 maggio.