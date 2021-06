Eccellenza Calabria, la finale playoff è del Sambiase: battuto il Sersale, lametini in Serie D

20 Giugno 2021 18:47

La finale playoff di Eccellenza calabrese va al Sambiase, che batte il Sersale e va in Serie D

E’ bastato un rigore, realizzato da Umbaca, per regalare la Serie D al Sambiase. I lametini hanno battuto il Sersale nella finale playoff di Eccellenza calabrese di questo pomeriggio. Un 1-0 sudato al termine di una gara equilibrata e giocata in un “Ferrarizzi” di Sersale caldissimo non solo per la posta in palio ma anche per le elevate temperature. Per il Sambiase è un ritorno in quarta serie dopo ben 8 anni.