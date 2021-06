Eccellenza Calabria, i risultati del primo turno dei playoff: prevale il fattore campo, Reggiomediterranea dalle stelle alle stalle

6 Giugno 2021 17:53

I risultati delle gare del primo turno dei playoff di Eccellenza calabrese: tre partite su quattro si sono giocate oggi

Dopo la mini regular season, e lo stop di domenica scorsa, si è giocato nel pomeriggio il primo turno dei playoff di Eccellenza calabrese. Tre partite su quattro in programma, per via del rinvio tra Locri e Scalea, gara che sarà recuperata mercoledì. Vantaggio fattore campo: chi si è piazzato meglio in classifica gioca in casa e ha due risultati su tre a disposizione dopo i 90 minuti, dunque non c’è gara di ritorno e non ci sono i supplementari.

Ed è proprio il fattore campo ad aver prevalso nelle gare di questo pomeriggio. Sfiora l’impresa la Palmese, che pareggia 0-0 a Sambiase ma non va avanti, ma forse ancora meglio la Reggiomediterranea, che chiude addirittura sullo 0-2 il primo tempo a Lamezia salvo farsi travolgere nella ripresa con 4 reti. Successo di misura per il Sersale contro il Soriano. Vigor, Sambiase e Sersale in semifinale, dunque, in attesa di Locri-Scalea di mercoledì.

RISULTATI 1° TURNO PLAYOFF ECCELLENZA CALABRIA

DOMENICA 6 GIUGNO

ore 15:30

Sersale-Soriano 1-0

Sambiase-Palmese 0-0

Vigor Lamezia-Reggiomediterranea 4-2

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO

ore 15:30

Locri-Scalea

PROGRAMMA SEMIFINALI PLAYOFF ECCELLENZA CALABRIA

DOMENICA 13 GIUGNO

ore 15:30

Sambiase-Vigor Lamezia

Sersale-Locri/Scalea

FINALE – 20 GIUGNO