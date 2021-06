5 Giugno 2021 15:06

Due italiani feriti in una sparatoria a Ibiza. Uomini armati hanno aperto fuoco in una festa privata notturna

Due italiani sono stati ricoverati a Ibiza per ferite d’arma da fuoco in seguito a una sparatoria avvenuta in una festa nella notte. Uno dei due, 28 anni, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l’altro ha riportato ferite lievi. I fatti sono avvenuti nella località di Ca-Na Palava.