Dove vedere le partite di Euro 2021 in tv su Rai e Sky: il calendario completo e le gare dell’Italia

10 Giugno 2021 09:30

Dove e quando vedere tutte le 51 partite di Euro 2021 in programma dall’11 giugno all’11 luglio: 27 match in chiaro sulla Rai, tutto il torneo su Sky

Euro 2021 è ormai alle porte! Venerdì 11 giugno inizia finalmente il torneo calcistico più atteso dell’estate, rinviato di un anno a causa della pandemia di Coronavirus. Subito in campo l’Italia nella gara inaugurale che vedrà gli azzurri impegnati contro la Turchia. Le gare in totale saranno 51 e verranno trasmesse dalla Rai e da Sky. La tv di Stato ha ottenuto i diritti per trasmettere 27 gare in chiaro, Sky invece trasmetterà tutte le partite di cui 24 in esclusiva. I match saranno visibili sulle rispettive piattaforme streaming di entrambe le compagnie. Rai 1 sarà il canale dedicato alle partite, visibili anche sul canale HD del digitale terrestre e in Ultra HD su Rai 4k.

Gli orari in cui verranno trasmesse le gare:

Partite dei gironi: 15:00; 18:00; 21:00

Partite della fase eliminatoria: 18:00; 21:00

Semifinali e finale: 21:00

Euro 2021, dove vedere le partite in tv:

Venerdì 11 giugno

21:00 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

15:00 – Inghilterra-Croazia: Rai 1 e Sky

18:00 – Austria-Macedonia: Sky

21:00 – Olanda-Ucraina: Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

15:00 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18:00 – Polonia-Slovacchia: Sky

21:00 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18:00 – Ungheria-Portogallo: Sky

21:00 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15:00 – Finlandia-Russia: Sky

18:00 – Turchia-Galles: Sky

21:00 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15:00 – Ucraina-Macedonia: Sky

18:00 – Danimarca-Belgio: Sky

21:00 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15:00 – Svezia-Slovacchia: Sky

18:00 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21:00 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15:00 – Ungheria-Francia: Sky

18:00 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21:00 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18:00 – Svizzera-Turchia: Sky

18:00 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18:00 – Ucraina-Austria: Sky

18:00 – Macedonia-Olanda: Sky

21:00 – Russia-Danimarca: Sky

21:00 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18:00 – Croazia-Scozia: Sky

21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1* e Sky

Mercoledì 23 giugno

18:00 – Svezia-Polonia: Sky

18:00 – Slovacchia-Spagna: Sky

21:00 – Portogallo-Francia: Rai 1* e Sky

21:00 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky