Messina, dal 1 luglio tornano i parcheggi a pagamento: ecco le vie interessate

29 Giugno 2021 13:29

L’Atm, dopo i mesi di pandemia e lockdown, aveva garantito la gratuità dei parcheggi agli automobilisti messinesi

Due giorni ancora di sosta gratuita a Messina, poi dall’1 luglio si tornerà a pagare il tagliando. “Si comunica a tutta l’utenza che a far data dal 1 luglio 2021 i parcheggi a raso dell’area ZTL (strisce blu) e i parcheggi Cavallotti, Zaera, Via La Farina (Fosso), e quelli di interscambio Annunziata e ZIR torneranno ad essere a pagamento secondo il piano tariffario in vigore e pubblicato sul sito di ATM Spa”, è quanto si legge in un comunicato dell’azienda che, dopo i mesi di pandemia e lockdown, aveva garantito la gratuità dei parcheggi agli automobilisti messinesi, i quali adesso dovranno nuovamente tornare a pagare per la sosta.

Per eventuali informazioni e /o chiarimenti potete contattare i nostri uffici ai numeri 090 9486701, 3470585228, via

email: info@atmmessinaspa.it oppure consultare il sito www.atmmessinaspa.it.