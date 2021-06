Donnarumma al PSG, ci siamo! A breve le visite mediche: novità sul contratto… al ribassso

12 Giugno 2021 10:53

Gigio Donnarumma vicinissimo all’accordo con il PSG: nelle prossime ore le visite mediche con lo staff del club, poi la firma sul contratto

Dopo l’ottimo esordio dell’Italia a Euro 2021, nel è rimasto quasi inoperoso, mantenendo la porta inviolata, Gigio Donnarumma può dedicarsi al suo futuro sportivo a livello di club. Lasciato il Milan, con il quale non ha trovato l’accordo economico per il rinnovo a causa delle alte pretese (circa 12 milioni più alta percentuale all’agente), il portiere di Castellammare di Stabia ha accettato la corte del PSG. Per il club parigino Donnarumma è un pallino fisso da diversi anni, ma la trattativa con il Milan non è mai andata in porto. Questa volta i rossoneri si sono defilati, acquistando Maignan e dando il benservito a Gigio.

Il PSG si è dunque fiondato sul portiere, eliminando la concorrenza del Barcellona e delle altre big d’Europa a suon di milioni. Nelle prossime ore, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore dovrebbe effettuare le visite mediche, probabilmente a Coverciano, nel ritiro azzurro. Con le stesse modalità il PSG ha fatto firmare Wijnaldum, dopo le visite nel ritiro dell’Olanda. Sempre secondo la ‘Rosea’, il portiere potrebbe accontentarsi di un contratto inferiore ai tanto discussi 12 milioni: si partirebbe da una base vicina ai 10, con bonus che farebbero comunque lievitare la cifra.