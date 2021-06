Domani corso Asp Messina su “Idoneità all’esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria – MEST”

8 Giugno 2021 17:52

Messina, il corso si svolgerà domani 9 Giugno alle ore 10 presso la Sala Palumbo del Palazzo della cultura del Viale Boccetta

Il Direttore Generale F.F. dell’ASP di Messina, dott. Bernardo Alagna, ha il piacere di comunicare che il 9 Giugno 2021 alle ore 10.00 presso la Sala Palumbo del Palazzo della cultura del Viale Boccetta – Messina si svolgerà l’inaugurazione del primo corso teorico pratico “Idoneità all’esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria – MEST” che consentirà di poter disporre in tempi brevi di medici adeguatamente formati alle attività di emergenza – urgenza con le ovvie ricadute positive su tutto il territorio provinciale.

L’obiettivo è certamente sviluppare maggiore capacità della sanità di rispondere al bisogno di salute del cittadino, favorendo il giusto approccio nei casi in cui i contesti richiedano prontezza di azione nel contenimento dei rischi come il presente insegna e ci indica per il futuro.

Il corso è organizzato e gestito dalla U.O. Formazione dell’ASP Messina di cui è Responsabile la dott.ssa Flavia Alessi in collaborazione con i Servizi di Emergenza Territoriale con la partecipazione in qualità di docenti dei maggiori esperti del settore operanti sul territorio e nelle Aziende Sanitarie della Provincia di Messina e della Regione Siciliana.