Dl Sostegni bis, Siracusano (FI): “più risorse per città portuali, aiutiamo economia e turismo”

10 Giugno 2021 18:35

Siracusano: “ho presentato – insieme ai colleghi di Forza Italia Mauro D’Attis, Alessandro Battilocchio e Maria Spena – un importante emendamento al decreto Sostegni bis per aumentare in modo consistente il fondo ristori a favore delle città portuali”

“Ho presentato – insieme ai colleghi di Forza Italia Mauro D’Attis, Alessandro Battilocchio e Maria Spena – un importante emendamento al decreto Sostegni bis per aumentare in modo consistente il fondo ristori a favore delle città portuali. Già nell’ultima legge di Bilancio era già stata approvata una mia proposta che istituiva un fondo di 5 milioni di euro per le città portuali – tra le quali la mia Messina – che hanno subito gravi perdite a causa del crollo del turismo croceristico durante questi mesi di emergenza pandemica. Adesso, questo nuovo emendamento punta a incrementare ulteriormente quel fondo, anche perché i danni economici per le città e per le attività coinvolte in questo specifico settore sono stati di gran lunga superiori alle previsioni. Bisogna intervenire in modo tempestivo e deciso. Con la ripartenza del turismo avremo senza alcun dubbio una boccata d’ossigeno, ma tante realtà hanno bisogno di aiuti per ripartire senza alcun freno”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.