DL Sostegni bis, Cannizzaro: “fatti passi avanti. Siamo fiduciosi, ma non siamo per i trionfalismi prematuri”

16 Giugno 2021 20:06

Cannizzaro: “la vicenda dei lavoratori tirocinanti, per via del costante impegno di Forza Italia, è all’attenzione del governo, ben oltre le più ottimistiche aspettative”

“La vicenda dei lavoratori tirocinanti, per via del costante impegno di Forza Italia, è all’attenzione del governo, ben oltre le più ottimistiche aspettative. L’ennesima dimostrazione tangibile è di quest’oggi: l’inammissibilità degli emendamenti, presentati a firma Cannizzaro e Occhiuto nei giorni scorsi, è stata già superata. Nonostante le iniziali bocciature, infatti, il lavoro di revisione delle proposte effettuato insieme ai funzionari ed al Segretario della Commissione ha consentito la riammissione di tutti gli emendamenti presentati da Forza Italia in favore dei lavoratori, trovando il parere favorevole del Presidente della Commissione Bilancio, che ha accolto il nostro ricorso“, è quanto scrive in una nota il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. “Talmente tempestivo è stato il nostro intervento (anche grazie al prezioso lavoro del capogruppo Roberto Occhiuto), che mentre pubblico questa nota stampa altri stanno ancora divulgando notizie dell’inammissibilità degli emendamenti. Questo deve essere letto dai lavoratori tirocinanti come l’ulteriore segnale che, sin dall’inizio, ci stiamo davvero battendo per risolvere la questione. Da giorno 26 aprile, senza false promesse di circostanza, abbiamo preso in carico una faccenda di cui avremmo potuto lavarci le mani girandoci dall’altra parte, come hanno fatto tutti gli altri. I lavoratori ora più che mai sono comprensibilmente tesi e preoccupati; chiediamo loro di avere fiducia e pazienza perché con il supporto dei tecnici stiamo cercando senza sosta una soluzione che risponda efficacemente alle esigenze del Governo ed alle cocenti difficoltà dei tirocinanti. Riammessi gli emendamenti, dunque, nei prossimi giorni inizierà il dibattito parlamentare sulla vicenda, sulla quale adesso non c’è che da restare in fiduciosa attesa. L’obiettivo è raggiungere la stabilizzazione per tutti. Non sarà di certo facile, ma mattone dopo mattone si stanno gettando le basi affinché gradualmente ciò avvenga“, conclude la nota.