Calabria, rimane schiacciato dal trattore mentre lavorava il suo terreno: a Falerna muore un dipendente Sacal

8 Giugno 2021 18:30

L’uomo aveva 65 anni, gli operatori del 118 non hanno potuto evitare il decesso

Un uomo di 65 anni è morto oggi pomeriggio a Falerna, in provincia di Catanzaro, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando sul suo terreno. Sul posto sono giunti in maniera tempestiva i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I carabinieri sono sul posto per chiarire le dinamiche del grave incidente. L’uomo era un dipendente della Sacal all’aeroporto di Lamezia Terme, la società di gestione degli aeroporti calabresi.