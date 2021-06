Diletta Leotta sbeffeggia Can Yaman all’Olimpico: Italia-Turchia amara per l’attore [VIDEO]

12 Giugno 2021 09:50

Italia-Turchia si gioca anche in tribuna all’Olimpico: Diletta Leotta sbeffeggia ed umilia il fidanzato Can Yaman dopo il trionfo degli azzurri

Italia-Turchia ha regalato le prime intense emozioni di quello che si prospetta essere un mese ricco di spettacolo con gli Europei di Calcio 2021. Gli azzurri hanno piegato la squadra avversaria, portando a casa i primi tre punti preziosissimi nella sfida inaugurale della rassegna continentale, che per la prima volta sarà itinerante. L’autogol di Demiral su cross di Berardi e le reti di Immobile ed Insigne hanno regalato agli azzurri la prima vittoria.

Italia-Turchia è andata in scena anche nelle tribune dell’Olimpico, dove Diletta Leotta ha sfidato il fidanzato Can Yaman. La bella presentatrice siciliana e l’attore turco, infatti, erano presenti ieri sera allo Stadio, tra sorrisi, abbracci, baci, tifo e tanto divertimento. A fine serata, però, dopo il triplice fischio, Can Yaman non è apparso così felice tanto quanto lo era nelle prime Storie Instagram pubblicate dalla fidanzata. L’attore turco, infatti, a causa del pesante ko della sua squadra, si è coperto interamente il volto con la mascherina per la vergogna. Diletta Leotta non è accorsa in suo aiuto, a consolarlo, ma ha deciso di immortalare quel divertente momento e pubblicarlo sui social in segno di vittoria. Un successo schiacciante, che Can Yaman difficilmente riuscirà a digerire, soprattutto con accanto un’italiana e tifosissima come Diletta Leotta.