Finale di Euro 2021 a Roma? Aumentano i contagi in Inghilterra, interviene Draghi: “mi adopererò per un cambio di sede”

21 Giugno 2021 20:41

Mario Draghi pronto a chiedere un cambio di sede per la finale di Euro 2021: salgono i contagi da variante Delta del Covid in Inghilterra, Roma pronta a candidarsi

L’Italia si candida ad ospitare la finale di Euro 2021. La proposta arriva addirittura dal premier Mario Draghi che si è esposto in prima persona sulla vicenda. L’attuale sede di semifinali e finale del torneo è Londra, con il mitico stadio di Wembley. Attualmente però, l’Inghilterra è alle prese con l’aumento di contagi della variante Delta e con le relative difficoltà per i tifosi dovute alle rigide norme di quarantena per chi entra in Gran Bretagna. Il premier Draghi, interrogato dai media nel corso di una conferenza stampa a Berlino in compagnia della Cancelliera tedesca Angela Merkel, ha risposto così in merito al possibile cambio di sede: “mi adopererò perché non si disputi in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente“, confermando la possibilità che Roma possa essere la nuova sede delle fasi finali del torneo.

Il tweet di Virginia Raggi: Roma è pronta per ospitare la finali dell’Europeo

“Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo il successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali“, il tweet del sindaco della Capitale, Virginia Raggi.

La Uefa risponde: per ora è confermata la sede di Wembley

“La Uefa, la Federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite“. Lo afferma in una nota la Uefa.

La Merkel scherza con Draghi: “Gli italiani giocano bene”

“Non ci sono grossi problemi bilaterali che dobbiamo discutere, forse l’unica questione è quella delle nostre Nazionali di calcio. Abbiamo posizioni diverse ma siamo entrambi leali, e gli italiani giocano bene. Anche sul calcio siamo in sintonia, entrambi pensiamo che Gosens dell’Atalanta sia un ottimo giocatore“. Lo ha dichiarato la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa