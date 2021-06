Vaccini, De Magistris: “siamo cavie, tra qualche anno sapremo cosa ci siamo messi nel braccio”

17 Giugno 2021 13:08

Le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris sui vaccini

“Fermo restando che in questo momento siamo tutti cavie e non sapremo se non tra qualche anno cosa ci siamo messi nel braccio perché la sperimentazione è stata fatta per poco tempo, si cambia in continuazione, credo che in questo momento ogni persona di buon senso, anche chi ricopre incarichi istituzionali, non si può inventare scienziato, virologo, esperto del farmaco o ricercatore come fa De Luca“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, intervenuto a “Tagadà” su La7, interpellato sulle nuove indicazioni per i vaccini anti Covid-19. “Dobbiamo affidarci ai medici, agli scienziati, ai ricercatori, al Cts e all’Iss sperando che ci sia una comunicazione più efficace – ha aggiunto de Magistris – sperando che ci sia una comunicazione più efficace, che le Regioni prima o poi finiscano di fare un protagonismo e una propaganda fine a se stessa e che i cittadini si affidino a ciò che ci viene dato”.