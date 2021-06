De Magistris accoglie a Napoli la figlia di Che Guevara: “ho più foto di tuo padre che di Mattarella”

23 Giugno 2021 12:44

Il Sindaco di Napoli, prossimo candidato presidente alle elezioni regionali in Calabria, ha scherzato con la figlia del rivoluzionario

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, candidato in Calabria alle prossime elezioni regionali, ha incontrato Aleida Guevara March, medico ed attivista per i diritti umani, figlia di Ernesto Che Guevara. L’incontro si è tenuto ieri nella sede del Comune partenopeo, ha visto la presenza di alcune associazioni e di numerose figure istituzionali. Per l’ex pm è stata una giornata emozionante: “se hai qualche minuto ci terrei tanto a mostrarti la mia stanza”. Infatti, come farebbe un ragazzo con i poster in cameretta del suo idolo, il sindaco Luigi de Magistris si è incamminato verso il suo ufficio con la donna. Lui, che più volte in passato ha detto “vorrei essere ricordato come il Che Guevara di Napoli”, ha fatto notare ad Aleida i tanti cimeli che onorano il padre. E da qui, secondo quanto titola La Repubblica, sarebbe partita anche una battuta: “ho più foto di lui che di Mattarella”.